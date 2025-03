Pablo Avelluto: “El PRO anunció límites al gobierno, pero no le puso ninguno”

Consultado sobre una posible alternativa política que logre ser competitiva en el futuro, Avelluto advirtió que lo que suceda después de Milei no debería significar un regreso al pasado. “No me imagino a los argentinos diciendo ‘Casta, volvé que te perdonamos’. El posmileísmo no puede ser una vuelta atrás, sino una construcción nueva”, afirmó.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.