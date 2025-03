Ernesto Calvo, analista internacional: “Donald Trump está tratando de aumentar los niveles de inestabilidad internacional”

Sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos, afirmó que “Argentina durante muchos años no ha sido ni un problema ni una oportunidad y creo que sigue siendo esa la situación con Estados Unidos. Si bien hay afinidad ideológica entre el presidente Javier Mileiy Trump, no hay casi intercambio comercial que sea relevante. Argentina representa en el intercambio comercial de Estados Unidos, tiene una posición ínfima, con lo cual la relación con Argentina es en este momento muy distante y más allá de los coqueteos y de la afinidad ideológica con el Partido Republicano, no hay en realidad una estrategia clara de largo plazo que pueda beneficiar a Argentina” .

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.