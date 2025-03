¿Está basado ‘Adolescence’ de Netflix en un caso de la vida real? Esto dicen sus creadores

Thorne añade que, a medida que avanzaba el proceso, él, Graham y Barantini se fascinaron por la cuestión de la ira masculina y empezaron a pensar en sí mismos como hombres, padres, parejas y amigos, y a cuestionarse con intensidad quiénes eran como personas, y en particular como hombres. “Es un viaje que nunca antes había emprendido como escritor, y me asustó y me emocionó porque sentí que teníamos algo que decir”, dice Thorne.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.