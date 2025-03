Trump quiere una “Cúpula Dorada” capaz de defender a todo EE.UU.: “Estratégicamente, no tiene ningún sentido”

“Estratégicamente, no tiene sentido. Técnicamente, no tiene sentido. Económicamente no tiene sentido”, añadió Tierney.

“Si implementas algo que tus adversarios armados nuclearmente creen que es una contramedida fiable que simplemente anula su arsenal nuclear, ahora has acabado con la estabilidad disuasoria, porque has mejorado la facilidad con la que Estados Unidos les envía un ataque nuclear con impunidad”, añadió la fuente. “Y entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿cuánto confiamos en que Estados Unidos no lo haga?”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.