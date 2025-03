‘Nunca antes habían tenido miedo’: por qué crece la preocupación de algunas personas con ‘green card’

“Ni siquiera puedo tener la garantía de que en mi casa no venga un agente y me expulse por la fuerza porque el presidente o el secretario de Estado consideren que alguien es una amenaza… Es realmente difícil sentirse seguro cuando eso es lo que se nos dice”, declaró K, quien añadió que los informes sobre otras detenciones y deportaciones no han hecho sino intensificar los temores.

“Si yo no fuera ciudadano, me lo pensaría mucho antes de viajar. Y eso incluye a los titulares de la ‘green card’. Es menos arriesgado, obviamente, que un titular de la ‘green card’ viaje, porque tienes más derechos con la ‘green card’, y es mucho más difícil mantener a un titular de la ‘green card’ fuera del país”, dice. “Pero cualquiera que tenga manchas en su expediente, una condena, incluso condenas por delitos menores, no debería viajar a menos que haya hablado con un abogado”.

McBean Pompy dice que aconseja a los titulares de la tarjeta de residente permanente que no permanezcan fuera de Estados Unidos más de seis meses. Si lo hacen, dice, es posible que el Gobierno estadounidense “alegue que han abandonado su residencia”. Además, los titulares de la tarjeta de residencia que estén en proceso de expulsión no deben viajar, dice. Y aconseja a sus clientes que no firmen documentos en el aeropuerto, sobre todo si no los entienden.

“El titular de una ‘green card’, aunque me caiga bien, no tiene derecho indefinido a estar en Estados Unidos, ¿verdad?”, dijo Vance en una entrevista con Fox News la semana pasada. “Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes de las personas que tienen tarjetas de residencia, de las personas que tienen visados de estudiante. Así que mi actitud al respecto es que no se trata fundamentalmente de libertad de expresión. Y para mí, sí, se trata de seguridad nacional, pero también, y lo que es más importante, de quién decidimos como ciudadanos estadounidenses que puede formar parte de nuestra comunidad nacional. Y si el secretario de Estado y el presidente deciden: ‘Esta persona no debería estar en Estados Unidos, y no tiene derecho legal a permanecer aquí’, es tan sencillo como eso”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.