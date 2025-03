Esteban Mirol: “Acá tenemos a Milei que repite la misma locura, pero desde el lado sexual”

“Cuando alguien dice un disparate tan grande como el que dijo el señor Javier Gerardo Milei, entonces alguien tiene que decirle, no seas tonto, no seas ridículo, no digas semejante barbaridad. Decir que un homosexual por ser homosexual es pedófilo, es la teoría lombrosiana sexual”, añadió.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.