La desesperada búsqueda de respuestas de familiares de migrantes deportados a El Salvador

“Estoy segura de mi esposo. Lo conozco bien. He estado con él durante 11 años. Sé que no es un mal tipo”, dijo. “No es miembro del Tren de Aragua. No le gustan las cosas malas. Le gusta el fútbol, le gusta trabajar”.

CNN no puede confirmar de manera independiente que Yamarte Fernández esté entre los detenidos en El Salvador y el Gobierno venezolano no ha respondido a las consultas sobre el asunto, pero Parra dice que no hay duda de que es él.

Su familia dijo que solicitaron que fuera liberado bajo fianza, pero les dijeron que no era una opción porque no había cometido un crimen. También preguntaron si podía salir de EE.UU. voluntariamente, pero no recibieron respuesta, dijo Nelson. CNN ha solicitado más información al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. El viernes, la última vez que hablaron los hermanos, Arturo dijo que le habían informado que las autoridades lo repatriarían a Venezuela, una actualización que emocionó a su familia, dijo Nelson.

