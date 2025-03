El brote de sarampión en varios estados de EE.UU. asciende a 321 casos

El mes pasado, Texas anunció la primera muerte del brote: un niño en edad escolar que no estaba vacunado y no tenía afecciones subyacentes. Las autoridades sanitarias de Nuevo México continúan investigando la causa de la muerte de una persona no vacunada que dio positivo en la prueba del sarampión.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.