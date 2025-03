“Bocadillos de ejercicio”, unos minutos al día de actividad pueden mejorar la salud

Los beneficios del movimiento también se extienden a la salud cerebral. Hacer incluso una pequeña cantidad de actividad física moderada a vigorosa todos los días, o añadir una pequeña cantidad a tu régimen de ejercicio actual, reduce el riesgo de demencia, según un estudio de marzo en JAMDA: The Journal of the Post-Acute and Long-Term Care Medical Association. Aquellos que no habían estado haciendo ningún ejercicio moderado a vigoroso recibieron el mayor beneficio.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.