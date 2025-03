De los alimentos a los automóviles: qué podrían pagar más los estadounidenses por aranceles de Trump al acero y al aluminio

Además, Stauch afirmó que Pentair compra componentes por valor de US$ 125 millones a China, donde los productos que no son de acero ni aluminio que llegan a EE.UU. ya están sujetos a un arancel del 20 %. En total, los aranceles vigentes les cuestan US$ 50 millones, añadió.

Pero advirtió que los externos podrían estar exagerando el impacto del aumento del 25% en el precio del aluminio en relación con el sistema total. No es insignificante, pero no va a cambiar radicalmente un negocio multimillonario estadounidense. Aun así, Quincey afirmó: «Sería mejor no aplicar el arancel».

