“Tú estás ahí y no estás vivo”: el duro testimonio de un venezolano deportado que estuvo 15 días en Guantánamo

“Yo he hablado con todos y me dicen que no duermen. Si todo eso, ellos lo hicieron para evitar que uno vuelva al país, lo lograron. Querían ponernos un trauma, lo lograron”, dijo Simancas al recordar esos días en Guantánamo y agregó “quieres matarte todos los días”.

“La tortura es eso, el encierro. No estás vivo, tú estás ahí y no estás vivo, donde no sabes si es de día, de noche, no sabes en realidad el tiempo, estás comiendo mal, cada día que estás ahí te vas muriendo poquito a poco. Lloré cada día durante esos 15 días”.

