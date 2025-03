OPINIÓN | Larga vida a los libros

Una idea que me encanta -y he comentado antes- es recomendarles que hagan su propio club del libro. Algo que a través de Zoom o de FaceTime puedes compartir con familia y amigas. ¿Por qué no? Sería algo encantador.

En mi caso, a través de los años me he dado cuenta de que algunos de los libros que he leído forman parte de mi ser, como si fueran un gran castillo o un fuerte que nadie se atreve a atacar y protegen nuestra vida. Y esos icónicos textos nos acompañan desde la niñez. A veces los repasamos 2 o 3 veces porque en cada relectura encontramos algo nuevo o comprendemos que el mensaje ha cambiado. El libro no solo es la suma de letras y páginas, sino también de momentos de consuelo y hasta de cariño.

Es muy interesante cómo algo que generalmente es pequeño -y que no tiene una apariencia llamativa- puede ser tan importante en nuestras vidas. Me refiero al libro. Ya sea una edición de bolsillo, una edición especial o tan sólo un libro electrónico que muchos usan hoy en día, un libro puede ser una gran compañía, especialmente cuando necesitamos cierta intimidad. Los libros me han acompañado en momentos difíciles y felices. La mayor parte de nosotros aprendemos su misterio en casa y vamos armando una lista de libros importantes que nos impresionan.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.