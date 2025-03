Mientras la caída de las acciones reduce los fondos de jubilación, Trump respalda a su compañero multimillonario

Diane Swonk, economista jefa de KPMG US, comparó la situación con la de los conductores parados en un semáforo estropeado, reacios a cruzar una intersección concurrida por miedo a sufrir un accidente. “Eso es lo que estamos viendo en tiempo real ahora mismo. Estamos viendo cómo la incertidumbre pesa sobre la economía”, dijo Swonk a Erin Burnett de CNN. “Estamos viendo que tiene un peaje directo, lo estamos viendo en todas las llamadas de ganancias … donde la gente dice: ‘No podemos darle ninguna orientación sobre hacia dónde vamos porque no sabemos qué va a pasar con los aranceles, no sabemos qué va a pasar con las fronteras’”.

La muestra de apoyo de Trump a Musk se produjo cuando The New York Times informó que el jefe de Tesla, que gastó decenas de millones para respaldar al presidente y al Partido Republicano en 2024, está buscando dar US$ 100 millones a organizaciones controladas por la operación política de Trump. CNN no ha confirmado de forma independiente la información.

