Esteban Paulón, sobre el acuerdo con el FMI: “El apuro es que no hay dólares y que estamos en una turbulencia financiera”

Explicó que “esas letras no le den intereses, no tienen plazos perentorios. No generan default. Al cambiar esa deuda por deuda con el FMI vamos a estar también presionando aún más en el Tesoro la necesidad del ajuste y los recortes para poder afrontar no sólo el pago del capital de la deuda sino también de los intereses que hasta hoy no pagábamos”.

En este sentido, destacó que “ el apuro es que no hay dólares, el apuro es que estamos en un momento de turbulencia financiera internacional fruto de la política agresiva y proteccionista de Donald Trump . El apuro es que muchos de los inversores están volviendo al fly to quality, volviendo a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y acciones lejos de los países emergentes o de los países en crisis porque hay un cimbronazo financiero que no podemos desconocer, que llegó para quedarse por la política y la impronta que le pone Trump a determinadas decisiones y por la inminente recesión en Estados Unidos”.

