Economista asegura que “las especulaciones del mercado están muy por debajo de las expectativas que generó el gobierno”

Consultado sobre el acuerdo con el FMI, afirmó que “es el último ítem, según el presidente Milei, de las condiciones necesarias, pero no suficientes, condiciones necesarias para poder levantar el cepo. Si nosotros vamos a tener una economía pro-exportadora y que requiere por eso mucha inversión, condición sine qua non es levantar el cepo. Y sin un acuerdo con el FMI, no hay posibilidad alguna de levantar el cepo” .

Además, remarcó que “ el dólar se está debilitando muy fuerte en el mundo . Hay mucho susto respecto a las acciones que venían con un rally alcista muy grande, los bonos que venían con un rally alcista muy grande, pero no miran, por ejemplo, que hay una intervención para debilitar el dólar. Él está haciendo una devaluación competitiva, no devaluación porque no está dirigido, pues el dólar tiene el sistema flotante, como las grandes monedas del mundo, pero está haciendo una depreciación competitiva”.

