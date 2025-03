Gabriel Caamaño, economista: Las bajas reservas “pueden generar ruido en el mercado”

Aclaró “mi activo neto no varía, te dice el gobierno, porque yo tomé dólares y tomé la deuda. Mientras yo no use los dólares, el activo neto no va a empeorar. Va a depender de cuáles sean las condicionalidades y para qué se usen. Si nosotros no usamos los dólares para intervenir y alargar los tiempos de la unificación la deuda te va a aumentar y el acuerdo probablemente no sea positivo. Si en cambio nosotros usamos los dólares para lo que dice el gobierno, probablemente sea positivo”.

Sobre los dichos del gobierno acerca de que el dinero que llegará del FMI no implica un aumento de la deuda, el economista aseguró que “es una discusión contable. Si yo le cancelo una deuda al Banco Central, que el Tesoro ya tenía entonces no me sube la deuda si miro solo al Tesoro. Si miro la deuda consolidada, eso no es cierto. Porque ahí ya tengo neteada la deuda intrasector pública, incluso con el propio Banco Central” .

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.