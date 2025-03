El “retraso” de los aranceles de Trump es un lío confuso

Otra razón para la falta de cumplimiento del tratado: los productos técnicamente pueden cumplir los requirimientos, pero no se declaran porque la “tasa de impuestos ordinarios ha sido muy pequeña o nula”, dijo Andrew McAllister, un abogado de Holland and Knight que dirige la división de comercio internacional del grupo. El ahorro de una cantidad tan pequeña de dinero puede no merecer la pena por las complicaciones que conlleva la declaración de conformidad, que implica un complicado papeleo y puede costar a las empresas miles de dólares.

Parte de la razón por la que tantos productos no se consideran compatibles con el T-MEC es que, hasta hace poco, un montón de productos canadienses y mexicanos, incluidos ordenadores, teléfonos y petróleo, no estaban sujetos a ningún arancel estadounidense. El T-MEC estableció una zona de libre comercio en Norteamérica para la gran mayoría de los productos que cruzan las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. Pero no tenía sentido que las empresas hicieran un esfuerzo adicional para garantizar el cumplimiento del tratado si sus productos no tenían aranceles antes del T-MEC y el TLCAN que lo precedió.

