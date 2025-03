Hombre con una bandera palestina escala el Big Ben de Londres luego de que manifestantes atacaran un campo de golf de Trump

Las palabras “GAZA IS NOT 4 SALE” (“GAZA NO ESTÁ A LA VENTA”) fueron pintadas en el césped del complejo de golf Turnberry, propiedad de Trump , mientras que otras partes del mundialmente famoso campo, incluidos los hoyos utilizados en los Campeonatos Abiertos, fueron desenterradas, según Palestine Action.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.