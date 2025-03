Nauru espera obtener unos US$ 5,6 millones del programa en su primer año, cifra que con el tiempo se irá ampliando hasta unos US$ 42 millones al año. El aumento se irá haciendo de forma gradual “a medida que evaluamos las posibles consecuencias no deseadas o el impacto negativo”, afirmó Edward Clark, director ejecutivo del Programa de Ciudadanía para la Resiliencia Económica y Climática de Nauru. En definitiva, esperan que el programa represente el 19% de los ingresos totales del Gobierno.

Es poco probable que estos nuevos titulares de pasaportes visiten alguna vez la remota Nauru, pero la ciudadanía permite a las personas llevar una “vida global”, dijo Kirstin Surak, profesora asociada de Sociología Oolítica en la London School of Economics y autora de “ The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires ”. Esto puede ser particularmente útil para quienes tienen pasaportes más restrictivos, dijo a CNN.

