Teresa García: “El presidente no va a intervenir la Provincia de Buenos Aires”

“Cristina asiste a las legislativas en tanto el gobernador asume. En los años donde no hay asunción del Poder Ejecutivo, me parece que no tiene mucho sentido. El gobernador tiene todo el derecho de conformar su fuerza política y discutir desde su fuerza política provincial. CFK está en una tarea difícil, que es ordenar el peronismo. Cuando el peronismo es una fuerza nacional, con un discurso nacional y de combate a este modelo… Es difícil organizar al peronismo”, cerró.

