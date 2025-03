¿Pagarás más por la gasolina con las nuevas tarifas de Canadá? Depende de dónde vivas

La buena noticia para los conductores es que los precios de la gasolina son relativamente bajos ahora, una media de US$ 3,11 el galón en todo el país según la AAA, solo un centavo más que en los últimos días y unos dos centavos menos desde que Trump asumió el cargo. Eso podría amortiguar el impacto cuando las gasolineras empiecen a subir los precios. El precio medio en Massachusetts se mantuvo sin cambios en US$ 3,01 por galón. Los precios bajaron un centavo tanto en el estado de Washington como en California, aunque ambos superan los US$ 4 por galón, muy por encima ya de la media nacional.

