Pilar Rahola: “Lo que hace Trump, es decir, Estados Unidos ha vuelto para marcar el orden del mundo”

La analista política catalana aseguró que “el mapa se complica seriamente y nadie tiene ninguna alternativa a que la guerra acabe. Podemos entender las razones de Zelensky diciendo yo no tengo por qué ceder, he sido el país ocupado. Putin diciendo yo no me voy, una Europa que de golpe nos hemos despertado y ahora tenemos ideas, pero hasta este momento nadie tuvo ninguna alternativa, excepto que el tiempo vaya pasando”.

No obstante, marco que “más allá de la escenografía histriónica y brutal que Trump ofrece de una manera táctica, sabiendo perfectamente el impacto que esto tiene, es importante lo que hay de fondo y ahí sí que hay que hacer una reflexión que es que esta guerra tiene que acabar. Lo que ha hecho Trump es decir, esta es una guerra que ya no tiene solución. Llevamos más de tres años, centenares de miles de muertos, un desgaste económico, social, político a unos niveles impresionantes. Rusia no se desgasta, tiene China al lado ”.

