Argentina y Estados Unidos, cada vez más cerca: ¿qué implicaría acuerdo de libre comercio que Milei busca firmar con Trump?

“Quisiera esperar a ver en qué términos se define este tratado, si es un acuerdo para liberar todo el comercio, solo para liberar algunas industrias y no todas, si es un acuerdo solo de comercio o de promoción de inversiones, etc. Y tampoco sabemos qué hará Trump, porque solo ha dicho que consideraría un tratado, pero no es algo que mencionó de manera definitiva, sino en potencial”.

Según el último informe oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con datos de enero, Estados Unidos es el cuarto socio comercial de Argentina, con exportaciones por US$ 554 millones, un 24,7% más que en enero de 2024, e importaciones por US$ 512 millones, un 3,9% menos en términos interanuales, lo que da como resultado un superávit para Argentina de US$ 42 millones, el déficit para Estados Unidos del que hablaba Trump hace unos días. Es decir, Argentina llega con ventaja a ese posible pacto, teniendo en cuenta que tiene actualmente una balanza superavitaria en relación con la primera potencia económica mundial.

