Laura Alonso: “La convivencia política y la tolerancia por la opinión distinta es una marca, nosotros gestionamos así”

Consultada sobre las obras hidráulicas, afirmó que “esta ciudad no se inunda más. Acá no se detiene la obra pública, el Estado tiene una responsabilidad en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. No creemos que haya que destruir todo. El Estado es el primer motor de la infraestructura, después vienen los privados ”.

Laura Alonso afirmó que “los porteños necesitamos más subtes. Jorge Macri no prometió subtes cuando estaba en campaña electoral en 2023 porque verdaderamente no tenía la información suficiente y no conocía exactamente el estado de las cuentas de la ciudad. Era un contexto desastroso para todo el país”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.