El Kremlin acusa a Zelensky de buscar la guerra y no la paz, y dice que carece de habilidades diplomáticas

Peskov criticó además al líder de Ucrania, alegando que no busca el fin del conflicto. “El régimen de Kyiv y Zelensky no quieren la paz. Quieren que la guerra continúe”, dijo Peskov. “Por lo tanto, en esta situación, por supuesto, solo los esfuerzos de Washington y la preparación de Moscú claramente no serán suficientes”.

