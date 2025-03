Catalina Dlugi analizó la entrega de los Oscar por CNN Radio

MEJOR DOCUMENTAL . Se lo llevo No Other Land, hecho por un colectivo de cineastas palestinos y también con la colaboración de israelíes y de periodistas israelíes y la película se hizo en contra del avance de las fuerzas que destruyen las casas de los palestinos. Fue un momento muy particular, sabemos que es una colonia que tiene mayoría de judíos y ellos en vez de criticar abiertamente lo que está haciendo el gobierno dijo paremos con esta limpieza étnica y encontremos el camino de la paz y todo el auditorio los aplaudieron porque es una película que precisamente va a demostrar que palestinos e israelíes pueden trabajar juntos y que es posible encontrar a través del arte una posibilidad de paz.

Sobre los cambios de la Academia en los criterios de votación, Catalina Dlugi afirmó que “ahora hay casi once mil votantes, pero después del 2016, cuando empezaron las quejas de que los premios iban todos para gente banca, para la supremacía blanca, muy pocos afroamericanos, empezó un cambio lento. Hay gente mucho más joven y hay mucha gente que vive en el exterior. Que no tiene la cabeza de la industria, no está metido en el mundo de Hollywood. Entonces hay una apertura muy grande”.

En La Mañana de CNN, afirmó: los Oscars me gustaron mucho, porque ganaron películas que estaban en mi corazón. A pesar de que estoy un poco triste por Demi Moore, porque me parece que después de tanto tiempo de llegar a esta posibilidad de ganarse un Oscar y no ganárselo, no sé qué va a pasar con ella”.

