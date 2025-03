Tu próximo auto podría ser mucho más caro la semana próxima si Trump cumple con su amenaza arancelaria

El costo de producir automóviles en toda América del Norte aumentará entre US$ 3.500 y US$ 12.000, según el análisis de datos públicos y privados realizado por el Anderson Economic Group, un grupo de expertos de Michigan. Y como no tendrá sentido fabricar algunos de los modelos a esos costos más altos, en particular los automóviles con paquetes de opciones más baratos, es probable que haya recortes en la producción y en los empleos en toda la industria, dijo Patrick Anderson, CEO del grupo.

El precio de venta promedio de un auto nuevo comprado por estadounidenses alcanzó un récord de US$ 49.327 en diciembre y solo bajó US$ 1.200 en enero, según datos de Edmunds. Pero se espera que los autos nuevos se vendan por más de US$ 50.000 en promedio para marzo, que es el comienzo de una temporada de compras relativamente activa para los fabricantes de automóviles a medida que se hacen disponibles los reembolsos de impuestos.

