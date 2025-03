Los 139 minutos que pusieron patas arriba la alianza entre EE.UU. y Ucrania

Zelensky dijo que no creía deber una disculpa a Trump por los fogosos arrebatos en el Despacho Oval, pero lamentó que todo se desarrollara en televisión para que el mundo lo viera. “Creo que no estuvo bien”, dijo Zelenksy a Bret Baier, de Fox News. “Creo que no fue bueno”.

