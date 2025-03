Zelensky se irritó por la reprimenda de Trump y Vance. Después de tres años de guerra, ¿qué esperaban?

La tarea de Zelensky este viernes había sido sencilla y casi completa, un borrador de acuerdo sobre un trato de minerales críticos esperando ser firmado. El ambiente en su reunión era adecuadamente convivial, ni siquiera desviado por su dura retórica sobre Putin. Las elecciones de vestuario del líder en guerra —una camisa negra de manga larga que siempre ha usado— pueden no haber gustado a Trump, me dijo un funcionario estadounidense, pero no volcaron la carroza. Fue Vance, que a menudo asiste, pero rara vez habla en las reuniones internacionales de Trump, quien lo hizo.

