El caos de aranceles generado por Trump está contribuyendo a retrasos en la entrega de bienes

Fowler dijo que no es fanática de los aranceles, pero no pensó que sentiría un impacto tan directo. Llegó a la conclusión de que los aranceles del 10% que Trump impuso a los productos provenientes de China no son realmente el problema para ella. “El problema es el de minimis por debajo de los US$ 800” y cómo afectaría “cada pequeña cosa” que pide.

“Las funciones no se han visto afectadas, pero esta es la primera vez en la memoria reicente que una marquesina de Broadway no se ha iluminado para la primera función de un espectáculo”, dijo Rick Miramontez, portavoz de “Operation Mincemeat”. Incluso sin las luces, que excedieron la exención de US$ 800 y, por lo tanto, están sujetas a aranceles, el espectáculo debutó con su presentación preestreno en Nueva York durante el fin de semana.

