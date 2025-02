Aseguran que la designación por decreto en la Corte “tiene costo político pero legal y constitucionalmente es válida”

El letrado concluyó que “el Senado no es que no lo trato el pliego, no lo aprobó, el presidente no puede suplir la función del Senado provocando esa designación”.

Christian Cao afirmó que “el Senado sesionó en febrero, que no le haya prestado conformidad no significa que no sesionó. No veo la excepcionalidad, es una situación bastante anómala” .

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.