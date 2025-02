Milei busca “pasarle la motosierra” al criptoescándalo y cambiar la conversación pública

Cuando se le pregunta sobre la influencia del criptoescándalo en el viaje que Javier Milei realizó a EE.UU., Mariel Fornoni explica que “quizás su visita hubiera tenido un rédito más grande si esto no hubiera pasado. Me parece que generó complicaciones independientemente de cómo puede influir en la imagen o en la cuestión electoral. Podría haber tenido una gira donde solo se hablara del viaje y no fue así”.

En el mismo sentido lo explica Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit: “esta noticia tuvo mucha pregnancia en la gente, casi todas las personas tenían conocimiento sobre lo que había sucedido y aunque no inviertan, la gente entiende de que se tratan las criptomonedas. Según nuestros análisis, en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo, la mayor parte de la gente no aprueba el involucramiento del presidente Milei promocionando este tipo de inversiones financieras“, destacó.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.