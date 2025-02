ANÁLISIS | Elon Musk ve gente muerta

Si tiene pruebas de fraude, Musk no las compartió y no explicó qué podría haberle llevado a creer que se está pagando a personas muertas. Pedimos a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro las pruebas que respaldan la afirmación de Musk, pero aún no hemos recibido ninguna. Es la segunda vez en varias semanas que Musk vuelve a insistir en la idea de que las personas muertas reciben cheques.

“Si la gente no responde, es muy posible que no exista tal persona o que no esté trabajando”, dijo Trump el lunes durante una aparición junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca.

