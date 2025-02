Mientras Trump pierde la paciencia con Ucrania, el mayor patrocinador de Rusia ve una “ventana para la paz”

“El presidente Trump está obviamente muy frustrado ahora mismo con el presidente Zelensky -el hecho de que- no haya venido a la mesa, de que no haya estado dispuesto a aprovechar esta oportunidad que le hemos ofrecido”, dijo Waltz en una rueda de prensa en Washington, en referencia a un acuerdo económico que la administración Trump no ha logrado hasta ahora convencer a Kyiv de que acepte.

