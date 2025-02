Lo que debes saber si eres inmigrante indocumentado, te detuvo ICE y tienes cita en la corte

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), un agente de inmigración puede visitarte en la cárcel. Si esto ocurre, la organización recomienda no responder preguntas ni firmar ningún documento antes de hablar con un abogado. Si no entiendes o no puedes leer los documentos, puedes pedirle a un agente un intérprete.

