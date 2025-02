Analistas consideran que la crisis por las criptomonedas “va a afectar la imagen del presidente de manera de manera fuerte”

Sobre un posible juicio político al presidente, Esteban Regueira afirmó que “en un futuro cercano no lo veo probable. La oposición está muy fragmentada, hubo ahí una inteligencia política importante en el gobierno nacional al aliarse con el PRO, depende de la alianza con el PRO y con esto me refiero a la capacidad de visión que tiene Mauricio Macri. Me parece que el escenario de un juicio político hoy es precipitado, son pedidos que hacen un sector del peronismo que incluso internamente también está fragmentado, entonces se ve difícil hoy encontrar acuerdos”.

No obstante, señalo que “claramente es algo que va a afectar la imagen del presidente de manera de manera fuerte, era un gobierno que había logrado imponer agenda, entonces no tenía espacios para abrirse hacia una posición fuerte, esto que se precipitó demasiado rápido uno los espera en gobiernos ya más establecidos, en un segundo mandato, no al año y medio de gestión” .

