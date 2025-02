Partido de las Estrellas de la NBA: Steph Curry gana el MVP tras guiar a los OG de Shaq a la victoria en el minitorneo

“Preferiría jugar sin descansos, pero de todas formas me divertí”, dijo Gilgeous-Alexander. “Siento que esta noche fue un poco más hacia el lado competitivo, lo cual es una buena sensación. Un paso en la dirección correcta. Supongo que depende de los chicos que se encargan de todo eso averiguar qué es lo siguiente y cómo seguir haciéndolo cada vez más interesante, y ojalá lleguemos a eso algún día. Pero me alegro de que no sea mi trabajo averiguarlo”.

“Creo que fue un buen paso en la dirección correcta para revigorizar el juego de alguna manera”, dijo Curry. “Y luego vuelves a juguetear con él el año que viene y ves qué cambios puedes hacer. No quiero compararlo con ninguna otra época porque el mundo ha cambiado, la vida es diferente, la forma en que la gente consume baloncesto es diferente. Así que no va a ser como antes, pero puede seguir siendo divertido para todos. Yo me divertí. Nuestro equipo se divirtió”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.