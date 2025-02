ANÁLISIS | Trump ofrece concesiones clave a Putin antes de las conversaciones de paz sobre Ucrania en Arabia Saudita

Aun así, los mensajes contradictorios de la administración alimentarán la preocupación de que Trump acepte un acuerdo con Putin que valide la invasión ilegal y luego la imponga a Ucrania. Aunque la mayoría de los realistas en política exterior aceptan que Ucrania no recuperará todo el territorio arrebatado por Rusia, Trump fue criticado por tirar por la borda su influencia con su llamada al líder ruso. Al igual que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien dijo que un acuerdo de paz no incluiría una vía para la adhesión de Ucrania a la OTAN y que no participarían tropas de mantenimiento de la paz estadounidenses. Algunas de esas declaraciones fueron posteriormente suavizadas por Hegseth y otros funcionarios de la administración.

Rubio calificó la reunión como continuación de la llamada telefónica que Trump mantuvo la semana pasada con Putin . “Las próximas semanas y días determinarán si es serio o no”, dijo este domingo en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS. “En última instancia, una llamada telefónica no hace la paz. Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta”.

