Los latinoamericanos que fueron secuestrados por Hamas

La madre de los hermanos Cunio, quien también participó en la manifestación en Tel Aviv, se mostró desesperada por volver a ver a sus hijos. “Los quiero ahora, conmigo, ¡en casa! Ya no tengo fuerzas. No hay día que no llore…”, dijo Silvia Cunio.

“Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él”, relató.

La familia no sabe si Shiri y los niños siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Shiri y sus dos hijos, Kfir y Ariel, murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no ha aportado prueba alguna. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estaban evaluando la afirmación, pero no han hecho comentarios desde entonces. Tampoco lo ha hecho el Gobierno de Israel.

