Encarcelan por negligencia a padres de una niña a la que colmaban de atenciones, pero privaban de comida

La juez Black dijo que la pareja no había asumido ninguna responsabilidad por sus actos, y no vio ninguna razón para no encarcelarlos.

“Parece que todos los que tuvieron la oportunidad de interactuar con (Kate) entendieron que estaba gravemente desnutrida, excepto las dos personas que profesaban amarla. Simplemente no puedo aceptar que no lo vieran. Simplemente no puedo aceptar que no se dieran cuenta”, dijo Black.

