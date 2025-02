ANÁLISIS | Vance utiliza verdades a medias para aleccionar a un público europeo consciente de la amenaza del autoritarismo

Las quejas de Vance tocan el corazón de una diferencia clave en el papel de la libertad de expresión en Europa y Estados Unidos, una democracia mucho más fresca. En Europa, la libertad de expresión es primordial y está consagrada por ley, pero también lo está la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos. Algunos ordenamientos jurídicos europeos sugieren que esto significa que no se puede gritar falsamente que hay “fuego” en un teatro abarrotado y escapar al castigo si la estampida resultante causa lesiones simplemente porque se tenía derecho a gritar “fuego”. En Estados Unidos, la Primera Enmienda significa que puedes gritar lo que quieras. En la era de los teléfonos inteligentes y después del 11-S, Europa ha prohibido algunas actividades extremistas en Internet. En Alemania sigue siendo ilegal hacer apología de los nazis, y no debería ser polémico ni misterioso por qué. La prensa salvajemente rebelde de toda Europa es un signo vibrante de su libertad de expresión. Y los partidos marginales a los que Vance objetó su ausencia en Munich están creciendo en popularidad. En realidad, no se está cerrando el paso a nadie.

