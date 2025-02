ANÁLISIS | Rusia saborea una serie de mensajes contradictorios de la Casa Blanca sobre Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance declaró a The Wall Street Journal que, al parecer, Estados Unidos podría enviar tropas a Ucrania in extremis y que utilizaría “herramientas de presión” tanto militares como económicas. ¿Realmente desveló el polo opuesto de los comentarios de Hegseth en Bruselas de que ningún soldado estadounidense iría a Ucrania? ¿Por qué no mencionó a Rusia en absoluto, cuando se dirigió a los aliados europeos en Munich sobre el totalitarismo en gran medida ficticio en las democracias occidentales? Además, ¿habló mal Trump cuando dijo que habría “gente de alto nivel” de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Munich para una conferencia de seguridad clave, o se refería a Arabia Saudita?

