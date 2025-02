Reconocimiento internacional: una científica argentina fue premiada por sus estudios sobre biodiversidad

Díaz también se refirió al significado del premio en su carrera: “Nos levantó mucho el ánimo, porque venía bastante depresiva la situación. La ciencia argentina está atravesando un momento terrible, no solo por el ajuste económico, sino también por el ataque narrativo a las ciencias ambientales y su vínculo con las ciencias sociales. Este ha sido uno de los momentos más duros de mi carrera, si no el más duro, por lo que este premio fue un gran reconocimiento, no solo para mí, sino para todo mi equipo y colegas que trabajan en esta línea”.

