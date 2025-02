EE.UU. podría enviar tropas a Ucrania si Rusia no busca la paz con Kyiv, según Vance

La declaración de Vance también contrasta con la del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha dicho que Estados Unidos ya no daría prioridad a la seguridad europea y ucraniana. Esta semana, dijo a los aliados de la OTAN que las tropas europeas y no europeas -pero no las estadounidenses- tendrían que vigilar cualquier acuerdo entre Ucrania y Rusia.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.