La NASA dice que el cohete lunar SLS construido por Boeing es “esencial” mientras la empresa advierte de despidos

El cohete lunar fue un importante punto de controversia en la comunidad espacial durante años, ya que los detractores calificaron el sistema de lanzamiento -que está miles de millones de dólares por encima del presupuesto- de despilfarro. El desarrollo del cohete costó US$ 23.800 millones entre 2011 y su primer vuelo hace dos años, mientras que las proyecciones iniciales esperaban que esa cifra rondara más los US$ 18.000 millones. Y un funcionario de supervisión en 2022 estimó que el vehículo costaría más de US$ 4.000 millones por lanzamiento para las cuatro primeras misiones Artemis.

