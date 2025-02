Andrea Fiadone “Hace años Expoagro ha sido un centro de negocios”

“Hay cosas increíbles como un sistema de espejos o de cámaras que hace que cuando se detecta una figura humana, la máquina se detiene el motor directamente, no es que suene una alarma, lentamente detecta un humano y se detiene el motor y hasta que vos no bajas y revisas, no puedes continuar la labor”, añadió.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.