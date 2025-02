Elon Musk dice que no tiene planes de comprar TikTok

“No he hecho una oferta por TikTok y no tengo planes sobre qué haría si tuviera TikTok”, dijo Musk en un video publicado en línea este sábado por The WELT Group, que es propiedad de la empresa de medios alemana Axel Springer.

