Pruebas recientes de radar sugieren que el Black Hawk que chocó contra un avión en Washington volaba demasiado alto

La actualización del martes de la NTSB no aclara del todo una situación ya turbia. Aunque la pantalla de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional Reagan debería haber mostrado que el Black Hawk estaba volando a aproximadamente 300 pies (unos 92 metros), la agencia dijo que continúa recolectando datos sobre su posición, un trabajo que no terminará hasta que los restos del helicóptero puedan ser sacados del agua. No se espera que eso ocurra hasta la próxima semana.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.