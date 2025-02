Segundo día del juicio a Rubiales: la declaración de Luis de la Fuente y el impacto del beso a Hermoso

Según testificó López Vallejo, nunca habló con Hermoso porque una de sus funciones como psicólogo es que las jugadoras “vean y sientan que yo estoy disponible”, pero, puntualiza, “si hay una jugadora que no acude entiendes que es porque no lo necesita o porque siente que no soy la persona que la puede ayudar en ese momento”.

El cierre de la sesión llegó de la mano del psicólogo que viajó al Mundial con las jugadoras. Javier López Vallejo describió que tuvo “un papel de salvaguarda”, para explicar por qué no puso en marcha el protocolo contra las violencias sexuales y el acoso que había sido implementado poco antes por la Federación. “Yo no vi en ningún momento el beso -asegura-. Nos enteramos una hora y pico más tarde de esa situación y, en esos momentos, yo creo que en todos era algo absolutamente anecdótico y no tenía para nada la repercusión de lo que tuvo más tarde”.

En referencia a las presiones que Hermoso denuncia haber recibido también durante el vuelo de vuelta a España, García Cuervo indicó que “había cierta preocupación sobre las situaciones y las informaciones que estaban llegando desde España. En ese punto si es verdad que se habla de la posibilidad de hablar con Jennifer Hermoso para que grabe un vídeo con el presidente. Yo lo que digo es que con Jennifer Hermoso no voy a hablar, porque no me fío de Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión”.

A pesar de ese fuerte interés mediático, De la Fuente apenas estuvo quince minutos en el estrado, tiempo en el que se desmarcó de cualquier coacción o confabulación que tuviera como objetivo que Hermoso justificara el beso. “Yo me entero del beso en el avión [de regreso a España], pero no era consciente de la situación. […] Hasta que no llegué a España no me enteré de la dimensión”.

