El Centro Almacenero de Córdoba concluyó que “la baja de la inflación es por la caída en el poder adquisitivo”

El presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba afirmó que “ estos indicadores no mejoran, un 57% de los hogares no pudo acceder plenamente a la Canasta Básica Alimentaria , que se compone de una cantidad de alimentos que tiene un equilibrio nutritivo. Hoy hay personas que han cancelado porciones de carne vacuna, de lácteos y se han cambiados por hidratos de carbono que generan mayor sensación de saciedad, mucha cantidad de papa y de fideos, No alcanzan la Canasta Alimentaria y comen lo que se puede”.

